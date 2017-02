Marquinhos cobra presença dos vereadores participantes da comissão durante sessão ordinária

Deurico/Capital News Prefeito destacou ser de grande importância o assunto da reunião desta manhã na Casa de Leis

Na manhã desta quarta-feira (22), o prefeito Marquinhos Trad, durante a abertura da sessão ordinária realizada no plenário Edroim Reverdito, na Câmara Municipal da Capital, cobrou a presença dos vereadores Betinho e Vereador Junior Longo, membros da Comissão Permanente de Fiscalização da Administração Pública, os quais não estiveram presentes durante a reunião.

De acordo com Marquinhos Trad, “o balanço que será apresentado aqui nesta manhã é de extrema importância para a Capital, e a ausência dos vereadores Junior Longo e Betinho, membros da comissão, se deve por algum motivo, porém, justificaram a ausência e acredito que eles devam ter mandado em seus lugares, representantes dos respectivos gabinetes, para que após a reunião, possam se interar do que foi apresentado e discutido aqui hoje”, pontuou Prefeito.

Deurico/Capital News Prefeito destacou ser de grande importância o assunto da reunião desta manhã na Casa de Leis



Ainda segundo prefeito, “isso é uma determinação da Lei de Regulamentação Fiscal onde devemos prestar contas, o secretário que está aqui, ele está à frente de uma pasta, onde toda população questiona a situação, e muito mais do que isso, a expectativa da gente colocar a cidade em funcionabilidade de maneira imediata, o ser humano é imediatista. Precisamos ter cautela, nós trouxemos o relatório e esse relatório foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) no dia 31 de janeiro, com certeza absoluta, os vereadores tiveram conhecimento e mais do que ter conhecimento, tiveram 23 dias para estudar”, afirma prefeito.



Prefeito diz que mandato será transparente, independente do valor, serão divulgados a todo o momento, os dados referentes, para que qualquer um possa ir atrás e conferir, todo e qualquer gasto realizado pela prefeitura. Com garantias e contra-garantias referentes, assim como a explicação de maneira simplificada para que todos possam compreender o funcionamento da gestão.