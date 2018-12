Manifestantes vão à Câmara protestar contra aumento de salários dos vereadores

Leonardo Barbosa/Capital News Protesto contra o aumento dos salários dos vereadores, durante sessão na Câmara Municipal

Durante a sessão da Câmara Municipal de Campo Grande nesta terça-feira (11), aproximadamente 100 pessoas fizeram um protesto contra o projeto que reajusta os salários do legislativo municipal. Portanto faixas e cartazes com os dizeres “Aumento Não”, os manifestantes gritavam palavras de ordem enquanto os parlamentares faziam as leituras das indicações e pronunciamentos.

Leonardo Barbosa/Capital News Manifestantes usaram faixas e cartazes durante protesto na Câmara, nesta terça-feira (11)

O empresário Alexandre Baís, líder do movimento ‘Missão Campo Grande’, responsável pela manifestação desta terça, disse que este protesto representa toda a insatisfação da população com as ações do poder público. “Eu queria perguntar para o presidente da casa e os demais companheiros da bancada, será que eles estão pensando no interesse da população? Será que eles têm a mínima noção do tamanho do rombo fiscal que isso vai gerar aos cofres públicos? O nosso país está vivendo em crise e nós não podemos permitir um reajuste de salário para quase R$ 20 mil”, argumentou o empresário.

Um dos pontos mais comentados pelos manifestantes, era uma suposta hipocrisia do executivo municipal, que aumentou o valor da tarifa do transporte coletivo, no mesmo momento em que era

Leonardo Barbosa/Capital News Vereador Vinicius Siqueira (DEM), votou contra o aumentos dos salários do legislativo municipal

aprovado o reajuste dos salários dos vereadores e do prefeito da capital. “Quem vai pagar essa conta são os trabalhadores. Aumentaram agora o vale transporte para quase R$ 4, e eu que sou empresário, não dependo do transporte público, mas estou aqui, defendendo a classe dos trabalhadores pq acho inadmissível isso”, declarou Alexandre.

Um dos vereadores que votou contra o aumento, Vinicius Siqueira (DEM), disse apoiar o movimento popular e reconheceu o direito das manifestantes de protestar na Câmara Municipal. “Nós derrubamos uma presidente com protestos. Isso aqui é a casa do povo, e os vereadores tem que fazer a vontade da população. Então o protesto é fundamental para movimentar essa casa para o lado que a população quer”, disse o vereador.

Leonardo Barbosa/Capital News Vereador Delegado Wellington (PSDB), se incomodou com a postura dos manifestantes nesta manhã

Exaltado pela falta de colaboração dos manifestantes durante a sessão, o vereador Delegado Wellington (PSDB), chegou à dizer que iria prender os manifestantes em caso de tumulto na Câmara. “Quando você está falando aqui na tribuna, parte-se do princípio, de que, como representante do povo, o povo está ouvindo, e aí eles começaram a gritar “pede para sair”, e por isso que eu falei que se eu saísse, eu iria prender pessoas, porque eu sou delegado de polícia, mas isso faz parte do processo democrático e ninguém é obrigado a concordar ou não, com a situação, mas precisa ter respeito”, explicou o Delegado Wellington.

Entenda

Na última quinta-feira (6), os vereadores da capital aprovaram, em sessão única, em menos de 5 minutos, o projeto que autoriza reajuste de 26% nos salários dos parlamentares, para a próxima legislatura (2021-2014). Se for implementada, a medida fixa a remuneração dos vereadores em 75% do valor do subsídio de um deputado estadual. O projeto também reajusta o salário do prefeito Marquinhos Trad em cerca de R$ 15 mil até 2021.

O projeto que garante aumento de 26% no salário dos vereadores de Campo Grande, que deve passar em 2021, de R$ 15.031 para R$ 18.991, seguiu na manhã desta segunda-feira (10) para apreciação do prefeito Marquinhos Trad (PSD), que pode sancionar a proposta ou vetá-la.