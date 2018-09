Justiça de MS determina apreensão de ‘santinhos’ contendo Lula como presidente

O Juiz da 33ª Zona Eleitoral de Mundo Novo (MS) determinou a apreensão de materiais de campanha do PT (Partido dos Trabalhadores) com a inclusão do nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva como candidato. No entanto, o seu registro de candidatura foi indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A decisão local, foi proferida pelo juiz Guilherme Henrique Berto de Almada a pedido Promotora de Justiça Eleitoral Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto.

de acordo com um nota emitida pelo Ministério Público Eleitora (MPE), o órgão recebeu uma denúncia de que os candidatos Alisson Thiezan Biazussi (PT), Vander Loubet (deputado federal petista e que tenta a reeleição), a senador Zeca do PT e Mario Cesar Fonseca da Silva (PC do B) e a governador Humberto Amaducci (PT), estavam realizando campanha eleitoral irregular.

“Denúncia era consistente na entrega de ‘santinhos’ nos quais, além do nome dos candidatos aparece o nome do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva como o candidato ao cargo de Presidente da República, em total afronta à decisão do TSE”, explicou.

Ainda, de acordo com a denúncia, além de Mundo Novo, os materiais irregulares foram distribuídos nas demais localidades que integram a 33ª Zona Eleitoral como Japorã, Distrito de Jacarei, Sete Quedas e Tacuru.

Foram apreendidos seis pacotes de papel craft contendo materiais impressos e santinhos; quatro caixas contendo materiais e santinhos; quatro banners e uma placa em material plástico.

Outro lado

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do PT. O órgão informou que a informação já foi passado a assessoria jurídica do partido que em breve emitirá uma nota sobre o assunto. No entanto, a assessoria não deu um prazo para que isso ocorra.