Investimentos em infraestrutura contabilizam R$ 1,7 bilhão em MS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) chegou ao fim do terceiro ao de governo e, em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (13), aproveitou para fazer um balanço da gestão. “Redução das despesas” e “enfrentamento de reformas estruturantes” foram as os principais tópicos da conversa com os jornalistas de sites de Campo Grande. Os saldo de investimento em infraestrutura no Estado é de R$ 1,7 bilhão, informou o governador. O chefe do Executivo aproveitou para lembrar resultados do Estado certificados por organizações e instituições ligadas a economia e a pesquisa. O Centro de Liderança Pública (CLP) é o 5º em competitividade em ranking nacional.

“Nós começamos a gestão com 2014 inacabada e nós já finalizamos 208”, citou o governador. Entre as obras que ainda esperam para ser concluídas estão três presídios, e o Aquário do Pantanal. Ainda falando dos avanços na infraestrutura urbana, o chefe do Executivo estadual afirmou o que todos os 79 municípios do Estado têm investimentos do governo, em áreas consideradas prioritárias como saúde, segurança, saneamento, educação. “Alguns têm investimento em todas as áreas e outros tiveram as prioridades elencadas pelos prefeituras e lideranças dos municípios”, disse Reinaldo, fazendo “uma retrospectiva” da gestão.

Elencando os investimentos na área de saneamento, o governador afirmou que a gestão vai conseguir garantir a universalização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto em 68 municípios, da área atendida pela Sanesul. Os investimentos neste setor totalizam R$ 700 milhões. Parte destes recursos é garantido por meio do programa “Avançar Cidades - Saneamento”, do Ministério das Cidades.

O Ministério das Cidades informou no dia 8 de dezembro que 14 municípios de Mato Grosso do Sul foram incluídos na primeira lista de propostas contempladas por meio do programa Avançar Cidades - Saneamento. Pelo programa, 225 propostas, no valor de R$ 6,2 bilhões, foram incluídas em todo o país.

A Sanesul foi a responsável pelo cadastramento das prefeituras, em projetos para a ampliação da rede de distribuição e tratamento de esgoto. As propostas aprovadas foram entregues pelos municípios de Amambai, Aquidauana, Batayporã, Chapadão do Sul, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Terenos.

Reinaldo fez questão de frisar que o mais importante é a eficiência na aplicação dos recursos, porque “as obras têm planejamento e projeto”, afirmou o governador, se referindo a elaboração de projeto executivo para todos os empreendimentos. “Tem rodovia inaugurada em 2014 e que hoje está interditada. Veio a chuva e o asfalto derreteu”, disse Reinaldo. No Estado, as rodovia MS-180, MS-156 e MS-487 já registraram casos de interdição por desmoronamentos causados pela chuva.

Ainda se referindo ao setor de saneamento básico, Reinaldo lembrou que alguns municípios do Estado há casos em que as redes de esgoto foram construídas há cinco anos, mas não puderam ser ligadas porque não foi feita a contrução de estações de tratamento. Os novos projetos são iniciados com a construção destas estações, garantiu o governador.