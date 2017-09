Ex-prefeito de Itaporã, Wallas Milfont perde cargo no Ministério Público do Estado

MPMS Milfont era técnico administrativo do MPMS

O ex-prefeito de Itaporã (MS), Wallas Milfont (PDT) foi demite do cargo de técnico administrativo do Ministério Público Estadual. A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira (21) do órgão. A penalidade foi aplicada com base em dois artigos da legislação sobre o Estatuto do Funcionário Público: incontinência pública (comportamento que não se ajusta aos limites da decência) ou escandalosa; e receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas.



Milfont, eleito prefeito em 2013, foi alvo da operação Layout do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), que apurou fraudes em contratos de publicidade firmados pela prefeitura. A administração de Milfont era suspeita de ter direcionado as licitações para beneficiar uma das empresas participantes. O valor do contrato era de R$ 350 mil. O ex-prefeito chegou a ser afastado do cargo em abril de 2016 e foi reconduzido em setembro daquele ano.



“Fiz o possível e impossível para atender a todos na nossa administração, principalmente nas áreas da educação e saúde, onde era um anseio da população Itaporanense”, disse Milfont, ao se despedir da função de prefeito em dezembro do ano passado. Outros processos ainda correm contra o, agora, ex-servidor do MPMS. Em contato com a imprensa, Milfont, que chegou a ser candidato a reeleição, disse que foi pego de surpresa e pretende recorrer da decisão do procurador-geral de Justiça do Estado, Paulo Cezar dos Passos.