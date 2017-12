Empréstimo de R$ 254 mi vai garantir recuperação de estradas e construção de pontes

Agesul/Divulgação Ponte sobre o rio Taquara tem 44 metros de extensão e seis de largura

Empréstimo com a caixa econômica federal vai permitir a pavimentação de diversos trechos de estrada e a construção de 30 pontes. Em entrevista a jornalistas de sites de notícias de Campo Grande nesta quarta-feira (13), Reinaldo apresentou algumas das intervenções previstas na proposta.

O Executivo Estadual enviou à Assembleia Legislativa que a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal (CEF), por meio da Linha de Financiamento a Infraestrutura Urbana e Social (Finisa), até o valor de R$ 254 milhões para o Programa de Infraestrutura e Logística.

O governo do Estado se a avaliação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional sobre o equilíbrio fiscal nas contas dos Estado. Mato Grosso do Sul foi beneficiado com a mudança de metodologia e a nota do subiu de C- para C+. O governador lembrou que a avaliação vale apenas para contratação de financiamentos que dependem do aval da União. E não é este o caso do empréstimo pleiteado junto à Caixa.

O governo do Estado vai usar as parcelas a quem tem direito no no Fundo de Participação dos Município de Campo Grande. Entre as ligações de cidades por meio de estradas estão de Aquidauana ao distrito Taunay, Iguatemi à Japorã, Costa Rica à Figueirão, Cabeceira do Apa à Antônio João, Guia Lopes da Laguna à Copo Sujo, e Laguna Carapã à Amambai.

Azambuja acredita que o empréstimo será concretizado. Nos últimos três anos à frente da administração estadual, Reinaldo lembrou não contraiu nenhum empréstimo. “Acho que a gente vai ter muito sucesso nesse empréstimo”, disse.