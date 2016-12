Deputado viaja e depoimento sobre fraude no ponto fica para próxima semana

Giuliano Lopes/ALMS Assembleia Legislativa ainda apura suposta fraude na folha de ponto dos servidores

O depoimento do deputado Felipe Orro (PSDB) à Corregedoria da Assembleia Legislativa, que estava marcado para esta quinta-feira (1º), foi adiado. O parlamentar tucano está viajando e a oitiva deverá ser remarcada para a próxima quarta-feira (7).

Paulo Corrêa (PR) e Felipe Orro, ambos deputados estaduais, foram gravados em uma conversa em que supostamente falam sobre como fraudar a folha de ponto dos servidores da Casa de Leis.

O parlamentar republicano já prestou depoimento ao corregedor da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Picarelli (PMDB).

Se a conclusão do relatório for de que os deputados tiveram culpa, a corregedoria poderá pedir advertência, afastamento ou até mesmo a cassação deles. A decisão final, no entanto, será do plenário, que votará o relatório.