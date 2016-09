Deputado Federal e ex-governador tomam susto com homem armado durante comício

Deurico/Capital News Carlos Marun pede que autoridades façam algo a respeito deste episódio que abalou o comício em Iguatemi

Deputado Federal, Carlos Marun através de nota à imprensa manisfesta sua revolta com o epísódio em que ele e o ex-governador André puccinelli viveram neste último final de semana em Iguatemi, quano rapaz invade comício e aponta uma arma aos presentes.

Segundo Marun o rapaz é um policial e que chegou falando palavrões e fatos improvavéis até que apontou arma para todos os participantes.

“Trata-se de fato grave e que não pode ser entendido no âmbito de normais desavenças de uma campanha política. Solicitaremos na próxima segunda-feira a todas as instâncias competentes que providências sejam tomadas, inclusive com a participação de Forças Federais para que seja garantida a lisura do pleito em toda região de fronteira” ressaltou o deputado.







“NOTA À IMPRENSA

Como tenho feito por todo estado, participei ontem de comício em Iguatemi, no Conesul do Mato Grosso do Sul, em apoio ao nosso correligionário Dr. Carlinhos que concorre a prefeito do município.

Tudo corria bem, com cerca de mil pessoas confraternizando, quando um homem se aproximou do palanque e passou a dirigir impropérios aos que ali se encontravam, especialmente a mim e ao ex-governador André Puccinelli.

Acuado pela forte reação, principalmente dos populares que o vaiaram, o homem sacou uma pistola e apontou em direção ao público, colocando em risco as famílias presentes e após evadiu-se. Muitas pessoas deixaram o local, mas nós decidimos concluir o comício em respeito às centenas que ali permaneceram.

Após o término do comício, recebemos a informação que o agente provocador é um policial civil chamado Ricardo que estava de plantão e que deixou a delegacia com o evidente objetivo de causar a confusão que causou.

Não havia policiais militares no local, os quais compareceram a partir da solicitação da nossa parte. Fiz contato com o diretor-geral de polícia, Dr.Marcelo Vargas que solicitou o deslocamento do delegado regional de Naviraí, Dr. Claudineis Galinari para Iguatemi, perante quem registramos Boletim de Ocorrência.

Trata-se de fato grave e que não pode ser entendido no âmbito de normais desavenças de uma campanha política. Solicitaremos na próxima segunda-feira a todas as instâncias competentes que providências sejam tomadas, inclusive com a participação de Forças Federais para que seja garantida a lisura do pleito em toda região de fronteira.

No mais, continuamos percorrendo pacificamente o estado, levando o nosso apoio àqueles cuja eleição consideramos ser o melhor para o Mato Grosso do Sul.

Viva a democracia!

Carlos Marun

Deputado Federal (PMDB-MS”