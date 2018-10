Delcídio e Miglioli crescem em pesquisa; Nelsinho ainda lidera com ampla vantagem

Nova pesquisa divulgada pelo Instituto Ranking de Comunicações e Pesquisa para a corrida eleitoral ao Senado Federal, mostra crescimento dos candidatos Delcídio do Amaral (PTC) e Marcelo Miglioli (PSDB). Em relação à última pesquisa, os líderes Nelsinho Trad (PTB) e Waldemir Moka (MDB), estacionaram, enquanto Zeca do PT teve leve crescimento. Confira.

Ranking Comunicações e Pesquisa

Pesquisa anterior

Na última pesquisa divulgada pelo instituto, no dia 26 de setembro, o candidato Nelsinho Trad aparecia com 38,25%, seguido por Moka com 21,58% e Zeca do PT com 19,41%. Em seguida surgia o nome do ex-senador Delcídio do Amaral com 14,25%. Dorival Betini com 12,16%, Marcelo Miglioli com 11,58% e Sérgio Harfouche com 10,41%, também encabeçavam os primeiros colocados. Gilmar da Cruz (4,58%), Soraya Thronicke (3,58%), Humberto Figueiró (2,83%), Thiago Freitas (2,66%), Anízio Guató (2,16%), César Nicolatti (2,08%) e Mário Fonseca (2,00%) completavam a lista.

Sobre a pesquisa

A pesquisa apurada pela Ranking Comunicações e Pesquisas, em amostragem junto a 1.200 eleitores e eleitoras de 20 municípios do Mato Grosso do Sul aconteceu entre os dias 26 e 30 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral (MS-03712/2018 e BR-03101/2018) tendo confiabilidade de 95%, com margem de erro de 2,83% para mais ou para menos.