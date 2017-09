CPI da JBS relatada por Marun ouve irmãos Batista e Janot

Deputado Carlos Marun é o relator da CPI da JBS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) criada para investigar as atividades do grupo JBS tem na pauta 141 requerimentos para serem analisados na reunião desta quarta-feira (20).



Entre os pedidos estão os de convocação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da empresa J&F e responsáveis pela delação premiada que envolveu o presidente da República, Michel Temer. A reunião está marcada para às 9h.



Procuradores

Além dos irmãos, também há requerimentos para que compareçam à CPMI executivos da empresa e o ex-procurador Marcelo Miller. Ele é suspeito de ter cometido crimes de organização criminosa, obstrução das investigações e exploração de prestígio, orientando os irmãos Batista.



O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, cujo mandato terminou neste domingo (17), também pode ser convidado pela CPMI. Janot foi substituído nesta segunda pela procuradora Raquel Dodge.



Ministro da Fazenda

Também há um pedido de convite ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para que esclareça sua ligação com o grupo dos irmãos Batista. Ele já ocupou a presidência do Conselho de Administração da J&F.



Outros requerimentos pedem, ainda, que sejam ouvidos ex-presidentes do BNDES e que que o banco envie o levantamento detalhado de todos os empréstimos feitos às empresas do Grupo J&F.



Há ainda pedidos de compartilhamento de dados da Polícia Federal, da Receita Federal, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União (TCU), entre outras instituições.



O presidente da CPMI, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), também quer que a Polícia Federal ceda um delegado que integre a equipe relacionada à Operação Lava-Jato para colaborar com os trabalhos desta CPMI até o encerramento das atividades.



A CPMI

Instalada no início de setembro, a comissão tem como vice-presidente o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) e como relator o deputado Carlos Marun (PMDB-MS), afinado com o governo Temer. O foco da CPI mista são as supostas irregularidades envolvendo as empresas JBS e J&F em operações realizadas com o BNDES e BNDESPar, ocorridas entre os anos de 2007 a 2016.