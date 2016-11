Corregedoria da Assembleia vai ouvir deputados ‘grampeados’ ainda nesta semana

Deurico/Arquivo Capital News Paulo Corrêa e Felipe Orro ainda serão ouvidos pelo corregedor Paulo Corrêa e Felipe Orro ainda serão ouvidos pelo corregedor

A oitiva do deputado Paulo Corrêa (PR), alvo de uma gravação em que supostamente explicava para o colega Felipe Orro (PSDB) como fraudar o ponto dos servidores da Assembleia Legislativa, está marcada para amanhã (30). Ele será ouvido às 9h pelo corregedor da Casa de Leis, deputado Maurício Picarelli (PSDB).



Felipe Orro também deve ser ouvido nesta semana, provavelmente na quinta-feira (1º). Ele afirmou que não tem nada a esconder, que não participou de nenhuma fraude e que não tem funcionários fantasmas. “Eu vou falar o mesmo que eu falei na fita: nada”, disse Orro.



Orro afirmou ainda que tem o mesmo número de servidores que os outros deputados e que usou o celular de Jairo Fernandes, porque o pastor ofereceu o aparelho telefônico. “Esse senhor me ofereceu o telefone para falar. Esse pastor agiu de má-fé tanto que depois mandou vários recados para mim”, disse.



Dependendo da conclusão da corregedoria, Paulo Corrêa e Felipe Orro podem ser punidos com advertência, afastamento ou até mesmo a cassação. No entanto, a decisão final será do plenário, que votará o relatório da corregedoria.