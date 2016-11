Corrêa volta a dizer que se equivocou ao sugerir que colega “fraudasse” ponto

O deputado estadual Paulo Corrêa (PR) voltou a afirmar, em depoimento à Corregedoria da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira (30), que sua conversa com o colega Felipe Orro (PSDB), onde ele aparece supostamente sugerindo a utilização de um ponto fictício para fazer o controle dos funcionários, foi mal interpretada.



Segundo o corregedor da Casa, deputado Maurício Picarelli (PSDB), Corrêa disse que, em momento algum, quis incentivar o colega a qualquer prática irregular e, tão somente, orientá-lo quanto ao controle da frequência de funcionários que são lotados na Assembleia, mas cumprem funções no interior do Estado.



“Ele disse que usou esse termo sem pensar e não estava sugerindo qualquer tipo de fraude”, disse Picarreli.



Em seu depoimento, Corrêa reforçou que em 20 anos de mandato legislativo nunca passou por situação semelhante e sempre agiu com lisura e honestidade. O parlamentar contestou ainda a idoneidade da gravação feita de maneira ilícita pelo pastor Jairo Fernandes, segundo ele.



Nesta quinta-feira, dia 1, a corregedoria irá ouvir o deputado Felipe Orro. Conforme Picarelli, ouvidos todos os envolvidos, o relatório seguido do parecer será encaminhado à Mesa Diretora para que seja deliberado eventual arquivamento do processo ou criação de comissão de ética para julgar o caso.



O MPE (Ministério Público Estadual) também acompanha o caso através de um processo de improbidade administrativa.