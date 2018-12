Contar diz “não vejo com bons olhos, influência do executivo em questões da ALMS”

Deurico/Capital News Capitão Contar (PSL) não deve participar de negociações para composição de mesas e blocos na ALMS

Em meio à reuniões e acordos políticos acerca do novo presidente da ALMS para 2019, o deputado eleito em 2018, Capitão Contar (PSL), parece não querer se envolver nas negociações para ocupação de mesas e blocos políticos na Casa de Leis no próximo ano. Entrevistado pelo Capital News nesta quarta-feira (5), o futuro deputado estadual disse que tem suas convicções, mas que não deve se envolver nas tratativas com os candidatos à presidência da casa.

Questionado sobre um possível apoio para candidatos do PSDB (incluídos em sua chapa eleitoral) para a presidência da ALMS, Contar disse que não participou de reuniões e nem conversas com parlamentares de outros partidos, mas não gosta da ideia do poder executivo participar de questões do legislativo. “Eu sou à favor da separação dos poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário não podem interferir nas decisões dos outros. Os poderes têm de ser independentes”, afirmou o deputado eleito.

A afirmação do deputado do PSL, vem de encontro à reivindicação do colega, Onevan de Matos (PSDB), que acusou o executivo estadual, de ser o principal responsável pela indicação de Paulo Corrêa, para o cargo de chefia da Casa de Leis. Apesar da concordância, Contar fez questão de ressaltar que não apoia nenhum nome. “Eu tenho minhas convicções e vou acompanhar tudo de perto, mas não vou me envolver. De qualquer maneira, a maioria é quem vai decidir”, comentou.