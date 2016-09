Campo Grande lidera ranking de denúncias eleitorais de MS

Deurico/Capital News Fórum Eleitoral

No ranking de denúncias eleitorais de Mato Grosso do Sul, Campo Grande é a primeira colocada com total de 273 registros. Em seguida aparece Naviraí (43), Aparecida do Taboado (41) e Dourados (35). O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul investiga casos de denúncias.

A partir desta terça-feira (27) os eleitores não poderão ser presos. As denúncias estão relacionadas a propaganda eleitoral nos chamados bens de uso comum (como clubes, lojas, cinemas, bares, ginásios, que a população em geral tem acesso), propaganda ao longo de vias públicas.



Já Corumbá está em quinto lugar no ranking. Por outro lado, Corumbá tem 36 processos tramitando no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) relacionados ao período de campanha política.



Em Ladário as estatísticas mostram que foram registradas19 denúncias. O cenário naquela cidade tem as seguintes infrações: compra de voto, arrecadação ou gastos ilícitos em campanha e condutas vedadas aos agentes públicos (10 registros), propaganda em bens de uso comum (3 casos), reuniões políticas (2).