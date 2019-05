Câmara tem oito projetos em votação nesta quinta-feira

Izaias Medeiros/CMCG Entre eles o Projeto de Lei 8.852/18 sobre lousas digitais nas escolas da REME

Vereadores tem oito projetos em pauta, entre eles, em segunda discussão, os vereadores votam o Projeto de Lei 8.852/18, que autoriza o Poder Executivo a adquirir e instalar lousas digitais nas escolas da rede municipal de educação de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é dos vereadores William Maksoud, Júnior Longo, André Salineiro, Enfermeira Cida Amaral e Delegado Wellington.

Também estão previstas, em segunda votação, avaliações do Projeto de Lei 8.940/18, do vereador Papy, que institui o Proaps-Cg (Programa de Avaliação a Saúde Pública de Campo Grande), e do Projeto de Lei 9.179/19, que institui a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Diabetes no Município de Campo Grande. A proposta é do vereador Betinho.

Já em primeira discussão, os vereadores votam cinco Projetos de Lei que tratam da denominação de estradas vicinais de Campo Grande. Todos são de autoria do vereador Carlão. Estão pautados os projetos 9.271/19, substitutivo ao Projeto de Lei 9.205/19, que denomina a Estrada Vicinal CG-160, de “João Faustino Alves – João Mantêga”; o Projeto de Lei 9.272/19, substitutivo ao Projeto de Lei 9.207/19, que denomina a Estrada Vicinal CG-EW2 (perímetro urbano e CG-080) de “Didimo Martins Acosta”; o 9.273/19, substitutivo ao Projeto 9.202/19, que denomina a Estrada Vicinal CG-456, de “João Macedo da Costa”; o 9.275/19 substitutivo ao Projeto 9.221/19, que denomina a Estrada Vicinal CG-162 de “Milton Akio Taira”; por fim, o 9.276/19 substitutivo ao Projeto 9.206/19, que denomina a Estrada Vicinal CG-040 de “Antonio Apparecido Pereira”.

Utilizando a Tribuna durante a sessão, a convite da vereadora Enfermeira Cida Amaral, a chefe do serviço de Oftalmologia e Transplante de Córnea da Santa de Casa de Campo Grande, Dra. Cristiane Bernardes, falará na Tribuna sobre o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Também usará a Tribuna o presidente do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande-MS, Rafael Rotta que discorrerá sobre o Feirão do Imposto. O convite foi feito pelo vereador Vinicius Siqueira.

Serviço - A sessão ordinária de quinta-feira (23) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms