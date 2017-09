Câmara Participativa discute em asilo políticas públicas para os idosos

Deurico/Capital News Semana do Idoso segue até o dia 1º de outubro

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam na quarta-feira (27), às 9h, a 4ª edição da Câmara Participativa, que debaterá com a população Políticas Públicas para os idosos de Campo Grande. O debate acontecerá no Asilo São João Bosco, localizado na Avenida José Nogueira Vieira, n° 1.900, no Bairro Tiradentes.



O objetivo do evento é discutir a situação dos idosos em Campo Grande, através de um diagnóstico elaborado pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-MS), em parceria com a Câmara Municipal, para promover políticas públicas para a melhoria do atendimento ao idoso em Campo Grande.



O debate faz parte da programação de ações da Semana dos Idosos, instituída por meio da Lei n° 4.789/09, que será realizada em Campo Grande, no Asilo São João Bosco, desta segunda-feira (25) até 1º de outubro, com a realização de palestras educativas, baile de idosos, jogos da Terceira Idade e Missa de Ação de Graças.



Confira a programação completa da Semana dos Idosos:

Dia 25 – Abertura: Entrega de Homenagem – 19h.

Dia 26 – Palestra: Fundo Municipal dos Idosos (CRC)–com Dr. Ruberlei Bulgarelli Reune – Presidente do Conselho Regional de Contabilidade da entidade (CRC/MS)- 19h.

Dia 27 – Sessão Participativa da Câmara Municipal de Campo Grande no Asilo São João Bosco - 9h.

Dia 28 – Palestra: Envelhecimento Saudável, com Dra. Maristela Harume Pogatha Tabosa – Cardiologista e Geriatra - 19h.

Dia 29 – Jogos da Terceira Idade– das 14h às 19h.

Dia 30 – Baile dos Idosos das 14h às 18h.

Dia 1º – Missa de encerramento - Ação de Graça – Celebração: Dom Vitorio e Pe. Oralino, na Capela do Asilo São João Bosco – 9h.