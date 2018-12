Câmara aprova salário de vereadores em 75% da remuneração dos deputados

Camada de CG/Cedida Caso entre em vigor, os salários passarão dos atuais, de R$ 15.031,76 para, R$ 22.102,49, em 2021

Foi aprovado o Projeto de Lei 9.153, da Mesa Diretora, que fixa a remuneração dos vereadores de Campo Grande em 75% referentes aos salários dos deputados estaduais. No entanto, caso o PL seja sancionado pelo prefeito Marquinho Trad, as regras começarão a vale na legislatura 2021/2024 .

Segundo a Câmara, o projeto foi apreciado e aprovado em regime de urgência. Caso entre em vigor, os salários passarão dos atuais, de R$ 15.031,76 para, R$ 22.102,49, em 2021. O percentual de aumento é 47%.

Outra proposta que pode onerar ainda mais os cofres municipais é a emenda à lei orgânica municipal dos salários do prefeito, vice e secretários. A proposta prevê que o salário do cargo máximo da prefeitura seja elevado de R$ 20.412,42 para R$ 35.462,22, o que representa aumento de 73%.

Outros projetos

Ainda, foi aprovada, também em urgência, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica 79/18, da Mesa Diretora, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Orgânica do Município de Campo Grande, a qual trata do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários. Essa proposta, no entanto, terá de ser votada em segunda discussão, após dez dias, seguindo prazo regimental.

Também foram aprovados três Projetos de Decreto Legislativo que concedem título de “Visitante Ilustre” da cidade de Campo Grande, todos em única discussão e votação. O 1.932, do vereador William Maksoud, ao Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso. Já o Decreto 1.934, dos vereadores Prof. João Rocha e William Maksoud, concede o título a Thiago Henrique de Oliveira Camilo, atleta brasileiro do judô. Por fim, o Projeto 1.935 concede o título ao Dr. Francisco Luiz Escórcio Lima, assessor especial do Ministro da Secretaria de Governo.

Ainda, em regime de urgência, em única votação, foi aprovado o Projeto de Resolução 410/18, da vereadora Dharleng Campos, que dispõe sobre a comemoração do Dia do Radialista pela Câmara Municipal de Campo Grande e dá outras providências.

Os vereadores mantiveram ainda Veto Total do Poder Executivo ao Projeto de Lei 8.912/18, que dispõe sobre a criação do Programa "Adote um Campo de Futebol", no Município de Campo Grande, de autoria dos vereadores William Maksoud e Carlão.

Foi mantido ainda o veto parcial do Poder Executivo ao Projeto de Lei 8.953/18, que institui no calendário oficial de eventos do Município de Campo Grande, os Jogos Universitários Campo-Grandenses (Jucg) e dá outras providências. A proposta é dos vereadores Papy, Valdir Gomes, Ademir Santana, William Maksoud e Carlão.