Bancada do MS faltou a 245 sessões no Congresso, aponta pesquisa

Facebook/Reprodução Deputado Elizeu Dionizio (PSB) foi o parlamentar que mais faltou à sessões no período apurado pela pesquisa

Um levantamento exclusivo, realizado pela ONG ‘Ranking dos Políticos’, que atua na fiscalização da gestão dos parlamentares brasileiros, aponta que os deputados federais e senadores do Mato Grosso do Sul, faltaram, somados, 245 vezes nas sessões plenárias do Congresso entre 2015 e 2018. Do total de ausências, 61 delas não foram justificadas até o momento. O líder nesse quesito foi o deputado Elizeu Dionizio (PSB) que não compareceu em 51 ocasiões - 13 delas não justificadas.

O Ranking dos Políticos também mostra que os congressistas sul-mato-grossenses gastaram R$ 14.891.017,33 com cotas e verbas indenizatórias até o presente momento do mandato. Desse montante, R$ 3.686.922,62 foram utilizados pelos deputados e senadores do estado para divulgação das suas atividades - 25% da verba total. Com combustíveis e lubrificantes, foram consumidos mais R$ 1.107.290,79.

Ainda de acordo com as avaliações do Ranking dos Políticos, Mato Grosso do Sul possui três representantes entre os 100 melhores do País. O primeiro da lista é o senador Waldemir Moka (MDB), que figura na 32ª colocação. Já o pior avaliado é o deputado Vander Loubet (PT), que ocupa a 581ª posição. O mapa completo do Mato Grosso do Sul e demais estados pode ser conferido no link http://www.politicos.org.br/

Sobre a Ranking dos Políticos

Ranking dos Políticos atua na classificação e compliance do setor público por meio de ferramentas tecnológicas compiladas pelo Portal da Transparência e informações públicas de parlamentares brasileiros. Os critérios utilizados pelo Ranking são absolutamente técnicos, levando em conta fatores como assiduidade, gastos da cota parlamentar, processos judiciais e atuação legislativa. Todas as informações publicadas no Ranking são públicas, disponíveis nos sites oficiais do Senado e da Câmara dos Deputados e dos Tribunais de Justiça.