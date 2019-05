Aprovado PL que inclui a musicoterapia como tratamento complementar

Luciana Nassar/ALMS Foram aprovados ao todo, sete proposições durante a Ordem do Dia.

Nesta terça-feira (07), os deputados estaduais aprovaram por unanimidade sete proposições durante a Ordem do Dia. Entre elas foi aprovado em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 65/2019, de autoria do deputado Lidio Lopes (PATRI), que dispõe sobre a utilização da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes e/ou transtorno do espectro autista (TEA). A proposta será então votada e discutida mais uma vez pelos parlamentares.

Outros quatro projetos de autoria dos parlamentares foram aprovados em primeira discussão. O PL 55/2019, do deputado Renato Câmara (MDB), que institui a Semana Estadual de Doação de Sangue, o PL 78/2019, do deputado Capitão Contar (PSL), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado, o Encontro das Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul, o PL 80/2019, do deputado Pedro Kemp (PT), que inclui no calendário de eventos de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual de Conscientização da Fibromialgia e o PL 51/2019, do deputado e presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), que altera o artigo 1º da Lei 3365/2007, para permitir a instalação de repetidores de sinal e antena de televisão no âmbito da Assembleia Legislativa. Todas as proposições seguem para a segunda votação em plenário.

Também em primeira discussão, de autoria do Poder Executivo, foi apreciado o Projeto de Lei 70/2019, para revogar a Lei 5160/2018, que autoriza o Estado a doar, com encargo, o imóvel que especifica, para beneficiários de Programa de Habitação de Interesse Social, tendo como intermediária a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab). A proposta segue para a segunda discussão e votação em plenário.

A única matéria apreciada em segunda discussão foi o Projeto de Lei 30/2019, de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PDT), que institui o Dia Estadual da Família na Escola. O projeto de lei segue agora à sanção do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB).