ALMS capacita funcionários sobre métodos de gerenciamento de patrimônio e gestão

Luciana Nassar/ALMS Objetivo é capacitar os servidores para a implantação do novo sistema que será utilizado pela Casa de Leis.

Nesta sexta-feira (3), a mesa diretora realizou o treinamento da equipe de Almoxarifado e Patrimônio da Casa de Leis. Com o objetivo de capacitá-los para a implantação do novo sistema que será utilizado para gerenciar os bens permanentes móveis e bens de consumo, o SISPAT, desenvolvido pela empresa AZ Tecnologia e também usado pelo Governo do Estado.

De acordo com o primeiro secretário, deputado estadual Zé Teixeira, "Desde 2015 estamos implantando novos e modernos métodos de gestão pública. A informatização do controle patrimonial da Assembleia Legislativa é um importante aliado capaz de proporcionar transparência, agilidade e praticidade na gestão dos bens móveis públicos utilizados pelos servidores da Casa de Leis. Hoje concretizamos mais uma etapa do planejamento estabelecido", aponta.

Para a coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio, Ligda Santos, a utilização do sistema também atende ao que prevê a Portaria 488 do Tesouro Nacional, que permite maior controle e gestão dos mais de 5 mil bens do Parlamento. "Com ele, teremos ainda mais transparência, com relatórios sintéticos e analíticos e, futuramente, poderá ser ligado diretamente ao Tribunal de Contas do Estado, dando eficiência e eficácia aos trabalhos do setor", pontua.

Ao todo, foram quatro dias de treinamento a sete funcionários. Uma das participantes foi à servidora de Patrimônio e Controle de Estoque, Caine Marcondes. “Foi muito importante devido ao fato de que a demanda pode ser atendida de forma mais rápida. Antes, fazíamos alguns processos manuais, com impressões e planilhas em Excel e, agora, o sistema é ainda mais completo”, conclui.