OAB-MS emite nota e pede rigidez no caso de policial que matou empresário no trânsito

Reprodução

A Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB/MS) acompanhará as investigações do homicídio cometido pelo policial que matou empresário. Em nota é exigida mais rigidez durante investigações.



De acordo com nota, o caso é uma afronta aos direitos humanos. O policial, de 42 anos, matou o empresário, de 33 anos, após uma briga de trânsito. O caso aconteceu na manhã de sábado (31).



O homem foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado para a unidade de Polícia Civil. O policial rodoviário federal ficou no local do crime, discutiu com uma das vítimas e não foi preso no momento.



O policial estava em uma Mitsubishi Pajero e disparou contra uma Hilux, conduzida pelo empresário. A vítima foi atingida no pescoço, perdeu o controle da direção e o veículo derrubou um poste de iluminação.



Mais duas pessoas também foram atingidas, mas passam bem. O empresário tinha 33 anos e era dono do Sushi Express, em Campo Grande.