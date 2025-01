Vídeos Esperança e superação no tratamento oncológico | Isa Santos | Guia+Saúde Podcast 02.01.2025 20h00

Isa Santos é mais do que uma jornalista; ela é um exemplo de resiliência, coragem e empatia. Em sua participação no Guia+Saúde Podcast, ela compartilha lições que aprendeu sobre a importância de cuidar da saúde mental ao enfrentar o tratamento oncológico. Para Isa, superar desafios vai além do físico – é preciso equilíbrio emocional para seguir em frente. Como ela mesma diz: "Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. A força emocional é o que nos mantém de pé." ???????????? Em seu relato no Episódio 09 do Guia+Saúde Podcast, Isa revela como encontrou forças para encarar os momentos mais difíceis, transformando a dor em superação. Sua história mostra que, mesmo em meio às adversidades, é possível encontrar luz e esperança. Isa também destaca o papel essencial da família nesse processo: "A família é a base que nos sustenta quando enfrentamos os momentos mais difíceis." O apoio e o amor incondicional foram pilares fundamentais para que ela pudesse seguir em frente com determinação. Guiada pela experiência e pela superação, Isa Santos nos ensina que, mesmo nas jornadas mais desafiadoras, há espaço para transformação, força e esperança. Uma história emocionante que inspira a todos a enfrentarem suas batalhas com coragem e fé no futuro. ????