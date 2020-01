Ministério da Saúde orienta que não se viaje para China

Wilson Dias/Arquivo Agência Brasil O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta

Nova orientação do Ministério da Saúde alerta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade, por causa da grande contaminação do novo coronavírus na região.



A informação foi divulgada nesta terça-feira (28), logo após divulgação de risco global do vírus feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS). São quase três mil casos confirmados na China, o vírus é considerado altamente contagioso, além de agressivo ao ser humano.





Em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, eforçou a orientação da pasta para que as pessoas tenham precaução na hora de viajar. “Nós desaconselhamos e não proibimos as viagens para a China”.



Não há casos confirmados no Brasil, porém em Belo Horizonte (MG), um paciente está sendo monitorado com suspeita da doença. Sendo uma estudante que viajou recentemente para Wuhan, na China, local onde foram detectados diversos casos.



Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já possui tecnologia suficiente para realizar teste genético para a confirmação do novo coronavírus. Os testes serão realizados por laboratórios referência do Ministério da Saúde, como Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-RJ).



Para o Mato Grosso do Sul, ainda não foi informado onde testes contra o vírus podem ser feitos.