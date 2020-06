Zoneamento de área de plantio de Soja no MS será de 3,389 milhões de hectares

Semagro/Divulgação Mesmo diante da Pandemia portarias tem sido publicadas pelo ministério da agricultura

Com objetivo de reduzir riscos relacionados a problemas climáticos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou no Diário Oficial da União portarias que estabelecem o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a cultura da soja em todo país.

Mato Grosso do Sul contará com 3,389 Milhões de hectares de área plantada a produção do grão acompanhado pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).O" Zarc", que é nada mais, do que o zoneamento, ele leva em conta recomendações de instituições de pesquisa e órgãos estaduais sobre medidas de manejo que incluem o período de vazio sanitário e o calendário de plantio para reduzir os riscos relacionados aos aspectos fitossanitários.

A principal novidade nas portarias de soja são as novas cultivares indicadas por grupo de maturação e Unidade da Federação (UF). Para a safra 2020/2021, no total, 9.356 indicações foram feitas, considerando que a mesma cultivar pode ser indicada para diferentes UFs, número 15% superior a safra passada, desse montante de indicações 64% são referentes a cultivares do Grupo 1, indicando que o desenvolvimento de cultivares precoces vem ganhando destaque junto aos obtentores.

Na publicação relativa a Mato Grosso do Sul o Ministério observa que, considerando a alta capacidade mutagênica e a velocidade de reprodução do agente causal da Ferrugem Asiática da Soja, medidas de manejo que incluem o período de vazio sanitário e o calendário de plantio são recomendadas pelas instituições de pesquisa, com o objetivo de conter a sobrevivência do fungo durante a entressafra e de reduzir o número de aplicações de fungicidas ao longo da safra, reduzindo a pressão de seleção de resistência aos produtos disponíveis para utilização no seu controle.

E orienta que devem ser observadas as determinações relativas ao vazio sanitário e ao calendário de plantio, estabelecidas pela Semagro ( Resolução nº 648, de 15 de agosto de 2017) visando a prevenção e controle da ferrugem asiática.Com estas publicações o Mapa finaliza o cronograma de portarias do mês de maio de 2020, cumprindo com o objetivo de divulgar com pelo menos 90 dias de antecedência ao plantio. Dessa forma, os produtores rurais e os agentes financeiros têm uma melhor segurança para o fechamento de contratos de seguro e crédito rural para a safra 2020/2021.

Mesmo com a pandemia do Covid-19, os serviços, que envolvem desde o estabelecimento da metodologia e aplicação da modelagem até o recebimento de informações de cultivares e publicação no Diário Oficial da União, foram realizados de forma remota por meio de sistemas de informação, o que permitiu, neste ano, a antecipação da publicação das Portarias de Zarc para a safra de verão subsequente.