Vacinação contra aftosa no planalto termina nesta segunda

Divulgação/Famasul

A vacinação dos animais da região do planalto termina em 31 de maio e a declaração de vacinação, no sistema, para os pecuaristas desta região termina em 15 de junho, 62,59% dos animais envolvidos na campanha já foram imunizados.

Conforme balanço apresentado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (Iagro), nesta etapa onde para os pecuaristas da região do Planalto a vacinação é obrigatória e para os pecuaristas da região do Pantanal é opcional – já que podem realizar a vacinação na etapa de novembro - dos 18.027.819 animais envolvidos, 11.283.139 já receberam a vacina.

Além dos que já estão vacinados, conforme registro realizado no portal da Iagro, existem ainda 6.638.751 doses da vacina que foram adquiridas nas revendas e devem ser aplicadas até segunda-feira (31), mas ainda não foram registradas.

De acordo com a assessoria, na região do Pantanal, dada suas peculiaridades, a data é diferenciada. Para os optantes da vacinação nesta etapa, a vacinação termina em 15 de junho e a declaração pode ser feita até 30 de junho.