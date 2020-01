Showtec terá simulador de aplicação de fertilizantes

Assessoria/Divulgação

Showtec iniciou nesta quarta-feira (22), abrindo o calendário de eventos do agronegócio em Mato Grosso do Sul, com data pra finalizar nesta sexta-feira (24). O objetivo do evento é dar acesso a novas ferramentas para potencializar ainda mais a produção agrícola e pecuária da região para produtores rurais, profissionais e estudiosos do setor.



O evento conta com cerca de 120 expositores, dentre eles a empresa Yara, uma das líderes mundiais de nutrição de plantas. Em seu stand a companhia irá apresentar as mais recentes tecnologias para o cultivo da soja e do milho.



A empresa irá ter um “Experience Room”, onde será demonstrado de forma prática os efeitos da falta de nutrientes em momentos decisivos na cultura da soja. Além de um simulador de aplicação de fertilizantes que irá permitir ao agricultor uma experiência em tempo real sobre a diferença do uso de produtos premium e dos convencionais.