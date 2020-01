Showtec recebeu cerca de 15 mil visitantes em 2020

Divulgação Showtec 2020

Levantamento mostra que Showtec 2020 teve cerca de 15 mil pessoas entre visitantes e expositores. O evento, que aconteceu em Maracaju, teve três dias de duração, com vitrine tecnológica do agro, mostras de produtos, serviços e ferramentas que otimizam o trabalho no campo.

O governador Reinaldo Azambuja e os secretários Jaime Verruck e Eduardo Riedel prestigiaram a abertura do evento, que ocorreu na quarta-feira (22) e visitaram todos os estandes. Durante seu discurso, Azambuja elogiou a organização do evento e anunciou a inauguração do Terminal portuário de Porto Murtinho para fevereiro.

Um dos destaques do evento foi o Encontro de Mulheres do Agronegócio, que colocou em evidencia o papel de liderança feminina no setor Rural, que representa 30% no estado.

Foram cerca de 120 exposições, com tecnologias para o solo, plantação, ferramentas agrícolas. Além de cursos para especialização, palestras, encontros e troca de conhecimentos. O evento é o maior do setor no Mato Grosso do Sul e finalizou nesta sexta-feira (24).