Showtec inicia nesta quarta com palestras

Divulgação

Showtec inicia nesta quarta-feira (22), abrindo o calendário de eventos do agronegócio em Mato Grosso do Sul, com data pra finalizar nesta sexta-feira (24). O objetivo do evento é dar acesso a novas ferramentas para potencializar ainda mais a produção agrícola e pecuária da região para produtores rurais, profissionais e estudiosos do setor.



Já foram confirmados cerca de 120 expositores, dentre eles a Trincheira Show, que mostrará os aspectos físicos, químicos e biológicos do solo e os impactos do sistema radicular na melhoria da qualidade do sistema agrícola. Além disso, depois de pesquisas regionais, a empresa lançará parâmetros técnicos para análise da biologia do solo, melhorando o conhecimento do produtor sobre suas terras.



O Encontro dos Jovens da Agropecuária está na programação, com palestras sobre inovação tecnológica.