SAD arrecada R$ 156 mil em leilão de bovinos

Divulgação

No dia 12 de março, a SAD realizou o leilão de 46 bovinos, que eram utilizados na área de pesquisa do curso de zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Aquidauana.

Total arrematado pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) no leilão de 46 bovinos superou a avaliação inicial de R$ 101.900,00 e alcançou o valor total de R$ 156.810,00, sendo R$ 41.400,00 correspondente ao primeiro lote; R$ 27.090,00 ao segundo; R$ 18.720,00 ao terceiro; R$ 23.400,00 ao quarto e R$ 46.200,00 ao quinto lote.

De acordo com a assessoria, foram leiloados cinco lotes de bovinos contendo machos de zero a 12 meses da raça Nelore e cruzado entre Nelore/Angus e Nelore/Pantaneiro; machos de 13 a 24 meses da raça Nelore e fêmeas de 13 a 24 meses da raça Nelore.

Segundo a SAD, o leilão era necessário para reduzir o quantitativo de animais presentes no pasto, localizado no campus da universidade, e com o resultado positivo, os valores arrecadados serão revertidos em ações prioritárias do Governo do Estado.

A homologação e adjudicação do resultado do leilão de bovinos, promovido pela Superintendência de Patrimônio (Supat), consta na página 131 da edição nº 10.450 do Diário Oficial do Estado.