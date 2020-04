Saca da soja apresenta alta de 18% nesta safra

Agencia Brasil Preço da saca da oleaginosa registra um preço médio de R$79,4 no mês de março

“As cotações externas seguem voláteis pelo cenário macroeconômico devido ao novo coronavírus (Covid-19), que ainda mantém uma pressão sobre os preços de uma forma geral”, explica a analista técnica do Sistema Famasul, Tamiris Azoia, sobre a saca da soja apresenta alta de 18% em comparação com o ano passado.

De acordo com o levantamento realizado pela Famasul, o preço da saca da oleaginosa registra um preço médio de R$79,4 no mês de março. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve um avanço de 18%, quando o valor cotado era de, em média, R$67,3 por saca. “Porém, as cotações da soja no mercado interno permanecem historicamente altas, sustentadas pelas contínuas valorizações da moeda americana, que encerrou no último dia 27 a R$ 5,1, e pelo elevado percentual da safra 2019/20, já comercializada”, detalha Azoia.

A colheita da oleaginosa em Mato Grosso do Sul eve início no final de janeiro, diminuindo a melhor janela para o plantio do milho, segundo o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.