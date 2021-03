Resolução atualiza medidas de prevenção para praga de lavouras de algodão

Divulgação/Assessoria

A resolução atende demandas dos produtores propostas ao Governo por meio da Ampasul (Associação sul-mato-grossense dos produtores de algodão) e traz inovações no âmbito do Programa Nacional de Controle do Bicudo do Algodoeiro.

Mato Grosso do Sul passa a ter nova resolução que estabelece medidas de prevenção e controle do “bicudo do algodoeiro”, uma praga que atinge as lavouras de algodão. A resolução conjunta entre a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) foi publicada no Diário Oficial e está em vigor.

Entre as mudanças está adequações no período de vazio sanitário, quando fica proibido o cultivo de algodão. O Estado foi dividido em três regiões, sendo Região 1 municípios do norte com vazio sanitário de 15 de setembro a 30 de novembro. Região 2 compreende municípios do centro do Estado e ficou com vazio sanitário de 15 de agosto a 30 de outubro e a Região 3, municípios do sul, de 15 de julho a 30 de setembro.

Dessa forma, nas regiões 1 e 2 o plantio deve ser realizado até 31 de janeiro, enquanto que na região 3 a data limite é 31 de dezembro. Outra mudança é que os produtores ficam obrigados a fazer o cadastro das áreas cultivadas com algodão no prazo de 30 dias após o limite do calendário de plantio, no site da Iagro. De acordo com a assessoria, o descumprimento das regras da resolução poderá acarretar em penalidades ao produtor.