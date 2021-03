MS pode conquistar status livre de febre aftosa sem vacinação

Divulgação/Iagro

As principais ações para se conquistar o novo status sanitário, há mais de 3 anos, vêm sendo difundidas e pautadas nas diversas iniciativas da entidade, seja em eventos regionais e nacionais, seja em encontros e palestras técnicas realizadas no interior.

O Sistema Famasul, que integra a equipe executiva do Comitê Gestor do Plano Estratégico do PNEFA (Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa), vem atuando intensamente para desenvolver as ações que irão projetar Mato Grosso do Sul a uma nova condição sanitária: como área livre de febre aftosa sem vacinação.

“A instituição está à frente de importantes agendas de formalização e compartilhamento de informações do programa, e de tudo que envolve sanidade e outras orientações para o setor. A Casa Rural foi sede do 1° e do 2° Fórum Estadual do Plano Estratégico do PNEFA, e participa diretamente da construção de projetos estruturantes que norteiam a atuação técnica”, explica a analista técnica do Senar/MS, Fernanda Oliveira.

De acordo com a assessoria, há uma fundamental mobilização desenvolvida também por meio do presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, que é coordenador do Grupo de Trabalho de Sanidade Animal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Em 2019, Saito fez uma visita aos estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná para conhecer os modelos de gestão e os procedimentos adotados para a retirada da vacinação, além de participar de agendas para disseminar informações sobre o PNEFA.

A Famasul lançou o Programa de Educação Sanitária e Saúde Animal. Desde o ano passado, mais de 500 pessoas receberam informações sobre saúde animal por meio deste programa que tem cooperação técnica da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de MS), SFA/MS (Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária), e CRMV/MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária).

A agenda mais recente da iniciativa, realizada em fevereiro deste ano, reuniu coordenadores, supervisores e técnicos da Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS em palestras ministradas por fiscais federal e estadual, atualizando sobre a situação do Plano Estratégico do Pnefa e as ações da Iagro.

“Houve muitos avanços e teremos ainda mais. Estamos na fase de atualização dos técnicos de campo, supervisores e instrutores de cursos. Sempre que há novas legislações ou alterações de questões sanitárias no Brasil, repassamos por meio de circulares técnicas aos sindicatos rurais para que as informações cheguem aos produtores rurais. É um movimento dinâmico e contínuo”, acrescenta a médica veterinária.