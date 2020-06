MS deve colher 8,2 milhões de toneladas de milho em 2020

ms.gov.br Colheita de milho supera o estimado em 2020

Mato Grosso do Sul deve colher 8,2 milhões de toneladas de milho em 2020, conforme o boletim produzido nesta semana pelos Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio. Expectativa inicial de área de milho para a safra 2019/2020 era de 1,977 milhão de hectares, mas após análise a campo e utilizando imagens de satélite observou-se que o montante plantado foi menor do que esse inicialmente previsto. “Esse resultado foi apurado a partir do trabalho de 15 técnicos na primeira quinzena de maio de 2020, que rodaram 19.863 quilômetros e coletaram 12.633 pontos de GPS em áreas cultivadas com milho”, cita o boletim.

Conforme divulgado a partir desses dados, reduziu-se a área prevista inicialmente de 1,977 milhão de hectares para 1,900 milhão de hectares, uma redução de 12,57% comparativamente com a safra 2018/2019 (2,173 milhões de hectares). No boletim os técnicos sugerem que esse comportamento mostra a preocupação dos produtores com o manejo de pragas e doenças.

Além disso, há uma frustração quanto à produtividade, que na safra passada superou 90 sacas por hectares. A expectativa, agora, é de fique em 72 sc/ha. De acordo com a assessoria diante desta área e produtividade, há expectativa é de redução de 32,48% no volume de produção de grãos em relação à safra passada, que foi de 12,157 milhões de toneladas. O volume a ser colhido neste ano, portanto, deve ficar em 8,208 milhões de toneladas.

O secretário Jaime Verruck, da Semagro, destacou a importância da parceria com a Famasul e a Aprosoja no acompanhamento das safras através do Projeto SIGA/MS, cada vez mais aprimorado. “Não temos nenhum sistema de acompanhamento de safra parecido com esse no país, na qualidade dos dados com verificação in loco”. Sobre a redução da área plantada do milho, o secretário lembrou que isso se deu também em consequência do atraso da safra da soja. “Mesmo assim temos 1,9 milhão de hectares plantados. A produtividade média sofreu essa quebra em função da estiagem, e ainda assim o Estado vai colher uma safra gigante”. Verruck lembra que todo o processo produtivo no campo vem sendo acompanhado pelo governo, quer seja através do Projeto SIGA/MS, como também do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), que produz boletins meteorológicos com análise das variáveis climáticas.