Ministério da Agricultura promove minicurso online

Edemir Rodrigues/Portal MS Clima

No dia 14 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) promove um minicurso virtual de capacitação nas plataformas e aplicativos agroclimáticos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O evento é voltado para atender aos técnicos agropecuários, produtores rurais, profissionais do mercado de seguro rural e instituições financeiras, bem como gestores governamentais que executem políticas públicas voltadas ao setor agrícola.

No ano em que completou 111 anos, o Inmet lançou várias novidades na prestação dos serviços de previsão do clima e do tempo. Um novo portal foi criado e dois novos aplicativos estão facilitando o acesso da sociedade às informações agroclimáticas.

De acordo com o MAPA, a coordenadora-geral de Meteorologia Aplicada, Desenvolvimento e Pesquisa do Inmet, Márcia Seabra, explica que o curso irá apresentar as ferramentas e produtos meteorológicos que podem auxiliar o agronegócio brasileiro. “Dentre as ferramentas destaca-se os aplicativos do Sistema de Suporte à Decisão Agropecuária (Sisdagro) e de Previsão de Tempo do Inmet, além do prognóstico climático de chuva e temperatura para o primeiro trimestre de 2021”, finaliza.

"Os serviços agroclimáticos prestados pelo Inmet são importantes na gestão de riscos do agronegócio e fundamentais para apoiar o setor agrícola em suas decisões de planejamento e manejo agropecuário”, diz o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Mapa, Pedro Loyola.

Para participar do evento, basta acessar no dia e horário agendados a seguinte plataforma Teams: tinyurl.com/capacitacaoinmet. Os interessados não precisam realizar inscrições, mas é recomendado que baixem os aplicativos e conheçam os boletins e informativos do portal do Inmet.