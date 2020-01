Mercado bovino passa por temporada ruim

Divulgação/PMA

A oferta do mercado bovino tem sido abaixo do esperado, com compras não atendendo ao estoque, além da época do ano, os preços altos também podem ser a causa.



Os estoques relativamente abastecidos permitem que os frigoríficos trabalhem com programações reduzidas, para atender a demanda fraca, que acontece todo início de ano.



O Mato Grosso do Sul, assim como todo o Centro-Oeste, estão observando atentamente esse cenário, que até o momento se mantém estável.