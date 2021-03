Mato Grosso do Sul colheu mais de 60% da área cultivada com soja

Saul Schramm/Portal MS Produção de Soja

Dados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga/MS), apontam que 63,2% da área cultivada com soja no estado já passou pela colheita, a safra 2020/21 caminha bem em Mato Grosso do Sul podendo surpreender os números em relação a produtividade média.

Para o Secretário da Semagro Jaime Verruck, as expectativas para este ano são altas. Segundo ele, na safra atual as áreas que eram de pecuária foram convertidas em agricultura, houve também a intensificação da integração lavoura-pecuária, com intuito de gerar mais ganho para o Estado em termos de produção.

Conforme o divulgado a área plantada com soja em Mato Grosso do Sul aumentou cerca de 4,13%, passando de 3,389 milhões para 3,529 milhões de hectares. Os produtores têm expectativas de colher 53 sacas por hectare em média, o volume total esperado é de 11,222 milhões de toneladas.

Atualmente o valor médio da saca de soja custa em torno de R$ 151,88, conforme divulgado, até o momento 62% da safra foi comercializada.

Ao passo que a colheita da soja avança, o plantio do milho também segue em ritmo acelerado. De acordo com o levantamento do Siga MS foi plantado cerca de 56% da área destinada ao milho 2º safra.