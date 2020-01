Mapeamento agropecuário do MS já identificou 12 mil pontos

Divulgação/ AprosojaMS Os técnicos também identificam o tamanho das áreas dedicadas aos grãos

Mapeamento de produção agropecuária do Mato Grosso do Sul já possui mais de 10 mil quilômetros em dados. Ao todo, a Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja/MS) já identificou 12 mil pontos com o uso de GPS.



Segundo o diretor executivo da Aprosoja/MS, Frederico Azevedo, o objetivo da ação é pontuar quais culturas predominam em determinadas áreas e atualizar os dados já mapeamos por satélite, mantendo o mais próximo da realidade possível.



Foi feito um percurso em todas as 141 rodovias, federais, estaduais e municipais no estado, onde foi identificado e sinalizado em um software, as determinadas plantações de cada região. Com essas informações, no balanço final é possível fazer um levantamento das estimativas de produção e o impacto econômico para cada cultura, principalmente soja e milho.



Com as informações recolhidas, até o momento, o desenvolvimento da safra de soja está em destaque.