Leilões Agropecuários se tornaram mais transparentes com nova ferramenta

Divulgação Leilão mais transparentes em 2020

Foi lançado um novo Sistema de Comercialização Eletrônica (Siscoe), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), nesta sexta-feira (10). A função da ferramenta tornar a comercialização de produtores e agentes do setor privado mais rápida e segura, digitalmente.

O Siscoe foi construído em uma plataforma Web, onde é possível se obter segurança nas operações feitas, além de proteger todos os dados de comercialização, tanto do Governo Federal quanto para produtos de terceiros.

Com a ferramenta, os leilões se tornaram mais transparentes, pois os interessados podem obter diversos relatórios com informações dos leilões as quais mostram as ações das Bolsas e da Conab durante o processo.