Em maio teve alta na produção de suínos e de frangos de corte

Divulgação/Embrapa

Em maio os custos de produção de suínos e de frangos de corte subiram 1% e 0,28%, respectivamente, na comparação com abril. Os dois índices têm acumulado altas em todos os meses de 2020. Nos últimos 12 meses, o ICPSuíno aumentou 22,79%, enquanto o ICPFrango subiu 21,36%.

De acordo com as informações da Empraba o ICPSuíno foi aos 265,73 pontos em maio, continuando a alta registrada mensalmente desde outubro de 2019. Este é o maior valor nominal do ICPSuíno desde a sua criação. Em 2020, o índice acumula alta de 10,85%. O custo por quilo vivo de suíno produzido em sistema de ciclo completo em Santa Catarina passou dos R$ 4,60 em abril para R$ 4,64 em maio.

Divulgação/Embrapa

Já o ICPFrango de abril chegou aos 263,77 pontos, também o maior valor nominal desde que o índice foi criado. De janeiro a maio deste ano, o acumulado já chega a 13,51%. Apenas os gastos com a nutrição dos animais subiram 12,11% em 2020. Com isso, o custo de produção do quilo do frango de corte vivo no Paraná passou dos R$ 3,40 em abril para R$ 3,41 em maio.