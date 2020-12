Em 2020 programa de Suzano qualificou mais de 100 profissionais

Divulgação/Assessoria

O Programa de Qualificação Profissional da Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, encerra 2020 com 103 novos profissionais preparados para atuar no setor florestal. No decorrer do ano, a empresa promoveu cinco cursos para a formação de novos operadores de máquinas florestais, o que corresponde a um novo profissional lançado no mercado de trabalho a cada três dias.

De acordo com a assessoria, a primeira etapa da formação ocorreu entre os meses de julho e agosto, quando foram formados 43 novos operadores por meio de uma inovação da Suzano, que adaptou todo conteúdo teórico do curso para o formato on-line.

Com uma carga horária de 256 horas-aulas, o curso foi dividido entre aulas teóricas, em salas de aula, e práticas, realizadas nos módulos florestais da empresa - nos dois casos, seguindo rígidas medidas de biossegurança, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social. Em Três Lagoas, o curso foi concluído na primeira semana de dezembro. Em Brasilândia e Água Clara, as aulas ainda estão em andamento.

“O ano de 2020 foi marcado por muitos desafios, mas também por muitas conquistas. A pandemia do novo coronavírus pegou o mundo de surpresa, mas conseguimos superá-los para seguir com o nosso Programa de Qualificação Profissional. Tivemos que nos reinventar e lançamos o primeiro curso de formação de operadores de máquinas florestais à distância. Recentemente retomamos os cursos presenciais com todas as medidas de biossegurança necessárias para garantir a formação segura dos participantes. Estes resultados só reforçam o compromisso que temos com o desenvolvimento social de Mato Grosso do Sul”, destaca Angela Aparecida dos Santos, gerente de Gente e Gestão da Unidade Três Lagoas da Suzano.

