Corregedoria facilita acesso a crédito rural

Divulgação/Assessoria A portaria foi publicada e inserida no Livro III, do novo Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

O Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG) solicitou reavaliação dos prazos, e foi atendido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, a fim de desburocratizar o processo de acesso ao crédito rural, principalmente quanto aos longos prazos praticados atualmente, pelos cartórios de registros, o

De acordo com a assessoria, em ofício o desembargador Sérgio Fernandes Martins, oficializou ao presidente do SRCG, Alessandro Coelho, a fixação de prazo reduzido para registro de cédula de crédito, sinalizando que a norma já foi inserida no novo código da Corregedoria.

“A fixação de prazo reduzido para o registro das cédulas de crédito agiliza a liberação dos recursos contratados junto às instituições financeiras, possibilitando ao produtor mais rápido acesso aos recursos ou bens captados. Trata-se de um benefício para os produtores rurais de Mato Grosso do Sul, fazendo com que as cédulas de crédito sejam liberadas de forma mais célere, quase que em regime de urgência”, sinaliza o presidente do SRCG, Alessandro Coelho.