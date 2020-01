Comércio de mel no interior recebe incentivo

Visando fomentar a comercialização de mel no Sudoeste, o Campus Jardim do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (SIFM) entregou uma nova Casa do Mel no município de Guia Lopes da Laguna.

O nome do projeto concluído foi “Estruturação da Casa do Mel no município de Guia Lopes da Laguna". A construção beneficia à Associação dos Apicultores de Guia Lopes da Laguna (Apisguia), que terá mais estrutura para ter um ponto de comercialização do mel produzido na região.

“Essa região do estado tem uma altíssima produtividade de mel. É uma das que mais produz no Brasil, com uma média de 50 kg de mel por caixa, enquanto a média nacional fica em torno de 25 kg”, pontuou a coordenadora do projeto de extensão, professora Ivilaine Delguingaro.

O local já era de propriedade da Associação, desde 2011, sendo um edifício às margens da BR 060, que foi adquirido visando se tornar o ponto de comércio, mas a falta de verba deixou o projeto de lado.

“Inicialmente, fizemos uma avaliação da região e identificamos que a produção do mel empregava muitas pessoas, principalmente em assentamentos. A partir de visitas ao prédio localizado na BR, apresentamos uma proposta de modelar um ponto comercial para eles venderem o mel”, explicou Ivilaine.