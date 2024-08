Associação de suinocultores realiza workshop para elaborar programa de sustentabilidade

Rogério Vidmantas

Divulgação/Sebrae Encontro reuniu produtores da cadeia de suinocultura em Dourados

A Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas) realizou, nesta quarta-feira (21), workshop para elaboração do Programa Asumas de Sustentabilidade (PAS). O evento, no Hotal Bahamas, em Dourados, contou com a participação de todos os elos da cadeia suinícola do Estado e levantou os desafios e as propostas de soluções para ações sustentáveis, por meio do debate entre produtores rurais, empresários, gestores e entidades representativas, com objetivo de definir as principais estratégias para o segmento.

O analista-técnico do Sebrae/MS e coordenador de Agronegócios, Marcus Rodrigo de Faria, considerou o evento um exemplo para as demais cadeias, por reunir os diversos elos da cadeia produtiva para pensar juntos sobre o futuro. “Queremos parabenizar a iniciativa e desejamos que ela se consolide e inspire as demais cadeias no estado. Para crescer cada vez mais e atrair novos investimentos, é fundamental essa discussão e a realização de um planejamento estratégico como este. O papel do Sebrae foi o de contribuir nessas discussões e colher subsídios para que possa oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades do setor. As instituições precisam se preparar para atender o futuro da suinocultura, e acreditamos que, a partir daqui, serão desdobradas ações importantíssimas para elaboração do programa de sustentabilidade”, destacou o analista.

“Aqui tivemos uma grande tarefa: Desenharmos os próximos passos da suinocultura estadual. A partir do que foi apontado em cada mesa, em cada sala de discussão, serão apresentados critérios, que vão ditar o desempenho da atividade no futuro. Discutimos também estratégias e ações práticas, que vão gerar, em breve, um checklist para cada propriedade do estado. Com isso, além de contribuir com a gestão, vamos metrificar cada passo sustentável da suinocultura”, explica o presidente da Asumas, Milton Bigatão.

Com objetivo de promover e desenvolver um ambiente propício à elevação da competitividade, da inovação e da sustentabilidade, o Sebrae/MS foi um dos apoiadores do evento, por meio do convênio MS Inova Mais, firmado com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) do Governo do Estado de MS.

Atualmente, o Sebrae atua na melhoria da gestão dos negócios junto aos produtores rurais e também colabora para o fortalecimento do encadeamento produtivo, conectando as pequenas às grandes empresas. A Cooperativa Agropecuária São Gabriel do Oeste (COOASGO) é uma das cooperativas atendidas com palestras e dias de campo, envolve aproximadamente 85 produtores e fornece matéria-prima para o Sistema Aurora.

Representando a COOASGO no workshop, o gerente de produção, Marcos Piaia, destacou a importância de repassar o conhecimento adiante. “Tivemos uma intensa troca de informações durante as mesas temáticas e vamos levá-las aos produtores para que, neste processo de transformação em que estamos, possam colocar em prática as novas medidas, obter ganhos dentro de suas propriedades e se tornarem mais sustentáveis. Foi um evento muito importante”, avaliou o gerente de produção da COOASGO.

“Como o debate sobre sustentabilidade está em constante aprimoramento, é importante que nós, da Copérdia, por sermos novos no estado, estejamos presentes nessas discussões para aplica-las na implantação das novas granjas, seguindo as atualizações do assunto e atendendo às exigências do mercado em relação à sustentabilidade. O evento tem muito a somar”, disse o supervisor de suinocultura da filial da Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia (Copérdia) em Campo Grande, Rodrigo Rosa.

João Castro/Famasul Sebrae atua na melhoria da gestão dos negócios junto aos produtores e colabora para o fortalecimento do encadeamento produtivo

Proprietária de quatro granjas no município de Jateí, Suzana Simões da Silva Rodrigues, ressaltou a contribuição do evento para o networking e a troca de experiências. “Estou conhecendo outros produtores, e é um aprendendo com o outro. Como os assuntos são bem direcionados para a área, muito conhecimento poderei colocar em prática no meu dia a dia, a partir de mudanças que podem ser realizadas e novas oportunidades que trarão benefícios. Estou me sentindo honrada por participar deste evento!”, afirmou a produtora rural.

O programa MS Inova Mais está em vigor e segue até dezembro de 2024. Por meio dessa parceria com a Semadesc, o Sebrae/MS busca promover e desenvolver um ambiente propício à elevação da competitividade, da inovação e da sustentabilidade, para estimular startups, empresas ecoinovadoras e de base tecnológica, além de negócios tradicionais urbanos e rurais. O convênio está estruturado em três eixos de atuação: Desenvolvimento Econômico, Promoção e Fomento à Inovação e Estímulo à Sustentabilidade. Em cada um, a parceria prevê a realização de estudos técnicos; apoio a eventos; viabilização de capacitações, missões e visitas técnicas; projetos de desenvolvimento e consultorias.

Para mais informações sobre as ações do Sebrae/MS, entre em contato pela Central de Relacionamento, no número 0800 570 0800.