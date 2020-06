Arroba do boi gordo tem alta nesta terça

A cotação da arroba do boi gordo começou a terça-feira (30) com alta de 0,60% e o produto é negociado vista R$ 201.00 e para 30 dias R$ 203.00, em Dourados, já em Campo Grande Grande á vista R$ 200.00 para 30 dias R$ 202.00 e Três Lagoasà vista R$201.00 e para 30 dias R$ 203.00.

O preço do quilo do frango congelado teve variação positiva de 0,85% e o produto é vendido a R$ 4,73. Já o preço do frango resfriado não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 4,72, conforme o Canal Rural e Cepea. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial subiu 0,28% e o produto é negociado a R$ 7,29.