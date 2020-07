Arroba do boi gordo abre semana em alta

A cotação da arroba do boi gordo começou a semana (20) com alta de 0,13% no preço e o produto é negociado a R$ 206 à vista, em Dourados, sendo R$ 210,50, em 30 dias. Já em Campo Grande o valor a vista alcança R$ 204 e a vista o valor é de R$ 208,50. Por último em Três Lagoas o valor é de R$ 203 e para 30 dias, R$ 207,50.

O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 4,90. O preço do frango resfriado também não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 4,89. Segundo o Canal Rural e o Cepea, no mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial se manteve estável e o produto é negociado a R$ 8,51.