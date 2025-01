Grupo de Adriane Lopes negocia espaço com vereador Papy na mesa diretora da Câmara

Elaine Oliveira

Vereador Papy (PSDB) e Prefeita Adriane Lopes (PP)

Os vereadores alinhados à prefeita Adriane Lopes (PP) se reúnem nesta segunda-feira para decidir quem representará o grupo na mesa diretora da Câmara Municipal de Campo Grande.

A chapa única, liderada por Papy (PSDB) para a presidência e Carlão (PSB) como primeiro secretário, deve incluir integrantes do PP e Avante em cargos estratégicos.

Beto Avelar (PP), inicialmente cotado para disputar a presidência, desistiu da candidatura após não conseguir reverter a vantagem da chapa formada por Papy. Sem acordo interno, o grupo agora busca consenso para preencher o espaço disponível, que deve ser a segunda secretaria ou a segunda vice-presidência.

Segundo apurado, os vereadores mais experientes do PP e Avante abriram mão do cargo para dar oportunidade aos parlamentares de primeiro mandato. No PP, Maicon Nogueira é o único interessado na vaga. Já no Avante, Wilson Lands também demonstrou interesse.

Apesar de disputas internas, os vereadores do Avante mantiveram apoio à chapa de Papy e Carlão, mesmo com a tentativa de Beto Avelar de articular uma candidatura alternativa. Outros nomes do PP, como Delei Pinheiro e Professor Riverton, chegaram a considerar a candidatura, mas não avançaram devido à falta de consenso.

Para formalizar uma chapa, são necessários sete vereadores para os cargos de presidente, três vice-presidentes e três secretários. O grupo de Adriane Lopes deve fechar acordo com a chapa de Papy, consolidando sua participação na mesa diretora.