Sessão Solene concede medalha legislativa em comemoração aos 50 anos da Embrapa

Nesta sexta-feira (19), às 19h, será realizada uma Sessão Solene de outorga da Medalha Legislativa “Afonso Nogueira Simões Corrêa” na Câmara Municipal de Campo Grande. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais e pela TV Câmara.

Durante o evento, serão homenageadas pessoas que tenham contribuído para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias inovadoras na área da pesquisa agropecuária.

A comenda foi instituída por meio da Resolução n. 1.370/23 e visa comemorar os 50 anos da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da Embrapa Gado de Corte. A Medalha homenageia Afonso Nogueira Simões Corrêa, agrônomo que ao liderar um grupo técnico composto por funcionários do Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Oeste (IPEAO), foi autor do documento pelo qual o Presidente Geisel decidiu pela indicação de Campo Grande como sede do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte da Embrapa, instalado a partir do dia 18 de agosto de 1975. Em 1980, se tornou assessor técnico da Embrapa Gado de Corte, função que exerceu até a sua aposentadoria.