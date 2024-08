TRE-MS lidera Ranking da Transparência do Poder Judiciário pelo terceiro ano consecutivo

Vivianne Nunes

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) conquistou o primeiro lugar no Ranking da Transparência do Poder Judiciário 2024, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A premiação foi anunciada nesta quarta-feira (21), destacando o TRE-MS como o tribunal mais transparente entre os 94 tribunais e conselhos avaliados em todo o país.

Com uma pontuação de 102%, o TRE-MS cumpriu integralmente todos os 86 itens avaliados pelo CNJ, distribuídos em 10 temas que abrangem desde a gestão até a sustentabilidade e acessibilidade. Este resultado coloca o tribunal sul-mato-grossense no topo do ranking pelo terceiro ano consecutivo, consolidando sua posição como referência em transparência no Brasil.

O presidente do TRE-MS, Desembargador Carlos Eduardo Contar, destacou a importância do reconhecimento. "O Ranking da Transparência estimula os Tribunais brasileiros a disponibilizar as informações de forma clara e padronizada à sociedade, fazendo com que o acesso a esses dados se torne mais fácil e transparente, além de auxiliar na consolidação do direito fundamental de acesso à informação e atender às exigências da Lei de Acesso à Informação", afirmou.

Contar também enfatizou que essa conquista é resultado do trabalho conjunto de todos os membros da Corte Eleitoral, juízes, servidores e colaboradores do tribunal. "São estas pessoas, do poder central ao cartório mais longínquo, que garantem a devida prestação do serviço público, a correção dos trabalhos e a transparência dos atos praticados. A todos eles, meus cumprimentos."

Para o Diretor-Geral do TRE/MS, Hardy Waldschmidt, o reconhecimento é motivo de orgulho e reforça o compromisso do tribunal com a modernização e transparência na gestão pública. "Esse excelente resultado pelo terceiro ano consecutivo deve-se ao comprometimento e competência de cada servidor e magistrado que participou do processo da transparência, sendo o prêmio alcançado motivo de muito orgulho para este Tribunal porque representa o reconhecimento dentro do Poder Judiciário brasileiro do padrão de excelência da nossa Corte", declarou.

O Ranking da Transparência do Poder Judiciário, criado pela Resolução CNJ nº 260, de 2018, avalia anualmente o grau de informação que os tribunais e conselhos disponibilizam aos cidadãos. Nesta edição, participaram 94 tribunais e conselhos, e apenas 11 alcançaram o percentual máximo de 102%.

O TRE-MS tem demonstrado um desempenho crescente ao longo dos anos, melhorando suas pontuações e conquistando o primeiro lugar desde 2022. Este ano, mais uma vez, o tribunal se destaca por sua excelência em transparência, servindo como modelo para outras instituições do Judiciário brasileiro.