Justiça Eleitoral lança campanha “Se apronte pra votar” para Eleições 2024

Vivianne Nunes

Capital News



Divulgação/TSE Urna eletrônica

Urna eletrônica

Com a proximidade das Eleições Municipais de 2024, a Justiça Eleitoral lança a campanha "Se apronte pra votar" para ajudar eleitores a se prepararem para o dia da votação. A campanha, que será veiculada em rádios, televisões e redes sociais, inclui uma série de oito filmes educativos, começando com a importância de baixar o e-Título, o aplicativo que serve como versão digital do título de eleitor.

"O e-Título facilita a vida do eleitor, permitindo que ele justifique o voto, se inscreva como mesário voluntário e até encontre sua seção eleitoral usando a geolocalização," destacou a Justiça Eleitoral. O app, disponível gratuitamente, garante que os eleitores possam votar sem precisar do título físico, desde que tenham feito o cadastramento biométrico.

A campanha também abordará temas como biometria, o processo de votação, boca de urna, e outras orientações essenciais para garantir que os eleitores estejam bem informados e preparados para o pleito que ocorre em outubro.