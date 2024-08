Horário Eleitoral Gratuito começa no rádio e Tv nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Vivianne Nunes

Sem cumprir a cláusula de barreira, 14 partidos perdem acesso ao horário eleitoral gratuito

Sem cumprir a cláusula de barreira, 14 partidos perdem acesso ao horário eleitoral gratuito

Já com horários e tempo de propagada definido para cada partido ou coligação, de acordo com sorteio feito no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) teve início nesta sexta-feira (30) o Horário Eleitoral Gratuito, que vai até o dia 3 de outubro. O candidato Beto Pereira, da coligação "Juntos pela Mudança" (PSDB), terá o maior tempo, com 4 minutos e 58 segundos. A candidata Camila Jara (PT) segue com 1 minuto e 41 segundos, enquanto Rose Modesto (União Brasil) e Adriane Lopes (PP) terão 1 minuto e 35 segundos e 1 minuto e 17 segundos, respectivamente. O candidato Luso Queiroz (PSOL/Rede) terá 27 segundos.

Durante o encontro, a cláusula de barreira foi destacada como fator determinante para o acesso ao tempo de propaganda, afetando 15 partidos que não atingiram o limite necessário.



Através da 53ª Zona Eleitoral, O TRE conduziu a reunião crucial para a definição dos horários reservados à propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão em Campo Grande. A audiência pública ocorreu no plenário da Corte Guaicuru e foi presidida pelo juiz David de Oliveira Gomes Filho.